Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 30 сентября

Портал Юга.ру составил подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 30 сентября

Фантастический боевик «Веном 2» (16+) — продолжение истории о журналисте Эдди Броке, в тело которого вселился инопланетный симбиот. В сиквеле герой пытается приспособиться к жизни со сверхспособностями и одновременно возродить свою карьеру.

Хоррор «Лес призраков: Сатор» (18+) рассказывает о семье, живущей в уединенной хижине. Согласно легенде, земля, на которой стоит дом, принадлежит ведьме. Колдунья посылает злого духа Сатора заявить на нее свои права.

Героиня австралийского фильма ужасов «Мама: Возвращение из тьмы» (18+) Клэр приезжает в родной город после смерти родительницы и обнаруживает, что местные жители охвачены страхом, а в доме ее детства происходят мистические события. Чтобы спасти себя и других от нечисти, она должна встретиться лицом к лицу с призраком своей умершей матери.

Главная героиня драмеди «Бестселлер» (16+) — молодая издательница Люси, книжный бизнес которой почти развалился. Чтобы спасти свое детище, которое досталось ей по наследству, она отправляется в тур по всей стране с новым творением пожилого писателя-алкоголика Хэрриса Шоу. Ей предстоит обуздать невыносимый нрав литератора и заинтересовать молодое поколение чтением.

На экраны кинотеатров выходит франко-бельгийский фантастический триллер «Титан» (18+), получивший главный приз 74-го Каннского кинофестиваля. В раннем детстве Алекса вместе с отцом попадает в автомобильную аварию. Из-за серьезной травмы головы теперь у нее там титановая пластина. 15 лет спустя она работает танцовщицей в стриптиз-клубе, где с ней постоянно случаются различные неприятности. Однажды она беременеет от автомобиля, что провоцирует у девушки всплеск неконтролируемой агрессии.

Аниме «Её заветное желание» (12+) рассказывает о прикованной к инвалидному креслу девушке Жозе. Взяв себе имя героини романа Франсуазы Саган, она почти всё время проводит за чтением книг и рисованием. Однажды Жозе знакомится со студентом Цунэо, который меняет ее взгляды на мир.

Австралийский мультфильм «Пушистые спасатели» (6+) повествует о Мэгги, которая после таинственного исчезновения мужа случайно на глазах у всего города приходит на выручку малышу. Теперь она — Чудо-женщина. Этот статус дает ей доступ к полицейским архивам, и Мэгги начинает поиски любимого.

Российская драма «Ничья» (18+) режиссера Лены Ланских рассказывает о 14-летней Вике, которая живет в маленьком уральском городе. Занятий у нее не так много: собирать ягоды на болоте, помогать маме торговать на продуктовом рынке и танцевать в школьном кружке хореографии. У подростка есть тайна, которую она скрывает любыми способами. Фильм победил на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в программе «Новые режиссеры».