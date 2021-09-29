Победители «Евровидения», корейская попса и русский рэп. Что слушает краснодарская молодежь?

Краснодарский край

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Музыкальный сервис Spotify проанализировал музыкальные вкусы краснодарской молодежи и рассказал, что слушали этим летом в кубанской столице

Музыкальный стриминговый сервис Spotify проанализировал музыкальные вкусы краснодарской молодежи в возрасте от 14 до 17 лет и рассказал, что слушали этим летом в кубанской столице.

Оказалось, что среди русскоязычных исполнителей юные меломаны предпочитают рэперов — это Morgenstern, OG Buda, Mayot, Soda Luv, Miyagi & Andy Panda. На шестом и седьмом месте Скриптонит и Алена Швец. 

В зарубежной музыке краснодарская молодежь любит разнообразие, поэтому лидерами были исполнители из Италии и Южной Кореи — победители «Евровидения 2021» Måneskin и кей-поп группа BTS. Причем четыре трека Måneskin стали в Краснодаре лидерами по прослушиваниям. 

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Также у нас любят слушать и американских музыкантов — Lil Peep, Billie Eilish, Doja Cat и Lil Nas X.

В Spotify заметили, что подростки предпочитают коллаборации российских исполнителей, а в особенности Моргенштерна. Так, первое место в топе по популярности занял ремикс трека Morgenstern «Cristal & MOËT» от Soda Luv, OG Buda, blago white и Mayot. Другими популярными треками оказались «Я в моменте» от Джарахова и Markul и песня Егора Крида и OG Buga «ЗДРАВСТВУЙТЕ».

Юга.ру уже рассказывали о музыкальных предпочтениях краснодарцев. Какие-то вещи не меняются — так, в 2019 году в Краснодаре любили Билли Айлиш и Егора Крида, зато в 2017 из краснодарских динамиков и наушников звучали хиты Imagine Dragons и Эда Ширана. 

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