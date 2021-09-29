Победители «Евровидения», корейская попса и русский рэп. Что слушает краснодарская молодежь?

Музыкальный сервис Spotify проанализировал музыкальные вкусы краснодарской молодежи и рассказал, что слушали этим летом в кубанской столице

Музыкальный стриминговый сервис Spotify проанализировал музыкальные вкусы краснодарской молодежи в возрасте от 14 до 17 лет и рассказал, что слушали этим летом в кубанской столице.

Оказалось, что среди русскоязычных исполнителей юные меломаны предпочитают рэперов — это Morgenstern, OG Buda, Mayot, Soda Luv, Miyagi & Andy Panda. На шестом и седьмом месте Скриптонит и Алена Швец.

В зарубежной музыке краснодарская молодежь любит разнообразие, поэтому лидерами были исполнители из Италии и Южной Кореи — победители «Евровидения 2021» Måneskin и кей-поп группа BTS. Причем четыре трека Måneskin стали в Краснодаре лидерами по прослушиваниям.