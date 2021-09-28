Летом в Адыгее отдохнули более 46,6 тыс. детей

В Адыгее детей принимали 94 организации, в том числе 3 загородных лагеря. Все учреждения проверили на соответствие антитеррористической, противопожарной безопасности и санитарным нормам.

28 сентября премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов провел заседание Кабинета Министров республики. Одной из тем для обсуждения было подведение итогов детской летней оздоровительной кампании 2021 года.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» на базе летнего лагеря «Горная Легенда» прошли три профильные смены по спорту, культуре и науке. Всего поучаствовало 200 детей. За учебные, научные, творческие и спортивные успехи 218 детей и подростков отправили в «Орлёнок», «Смену» и «Артек».

Всего в этом году в лагерях Адыгеи отдохнули более 46,6 тыс. детей. На эти цели направили более 77 млн рублей.

Митрофанов подчеркнул, что во время подготовки к оздоровительной кампании в следующем году нужно принять во внимание эпидситуацию и требования Роспотребнадзора.