Летом в Адыгее отдохнули более 46,6 тыс. детей

Адыгея

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28 сентября власти Адыгеи подвели итоги детской летней оздоровительной кампании

28 сентября премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов провел заседание Кабинета Министров республики. Одной из тем для обсуждения было подведение итогов детской летней оздоровительной кампании 2021 года.

В Адыгее детей принимали 94 организации, в том числе 3 загородных лагеря. Все учреждения проверили на соответствие антитеррористической, противопожарной безопасности и санитарным нормам.

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В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» на базе летнего лагеря «Горная Легенда» прошли три профильные смены по спорту, культуре и науке. Всего поучаствовало 200 детей. За учебные, научные, творческие и спортивные успехи 218 детей и подростков отправили в «Орлёнок», «Смену» и «Артек».

Всего в этом году в лагерях Адыгеи отдохнули более 46,6 тыс. детей. На эти цели направили более 77 млн рублей. 

Митрофанов подчеркнул, что во время подготовки к оздоровительной кампании в следующем году нужно принять во внимание эпидситуацию и требования Роспотребнадзора. 

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