В Краснодаре закроют проезд по улице Пашковской

Краснодарский край

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В Краснодаре с 28 по 30 сентября закроют движение по одной полосе на участке от улицы Коммунаров до Красноармейской

Для подготовки к отопительному сезону по улице Пашковской в районе дома № 83 заменят аварийный участок теплотрассы. Это решит проблему теплоснабжения и бесперебойной подачи горячей воды в дома по всей улице Пашковской, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. 

Работы на аварийном участке планируют выполнить с 28 до 30 сентября. В это время на участке от улицы Коммунаров до Красноармейской будет закрыто движение по одной полосе. 

Напомним, до 10 декабря на участке от улицы Солнечной до улицы Московской, 84 автомобилисты могут воспользоваться только двумя полосами нечетной стороны улицы Московской. А в выходные дни по 11 октября водители не смогут проехать по одной из полос районе дома № по улице Сочинской (пересечение с Темрюкской).

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