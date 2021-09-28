В Краснодаре пройдет бесплатный Фестиваль уличного кино

Краснодарский край

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В Краснодаре 2-3 октября пройдут показы короткометражных фильмов в рамках Фестиваля уличного кино

Фестиваль уличного кино — это открытый показ российских короткометражных фильмов. Он проводится ежегодно с 2014 года. Основная миссия — познакомить широкую аудиторию с независимыми картинами российских авторов. В конце августа фестиваль прошел в Сочи и Анапе.

В Краснодаре кинопросмотр состоится 2 и 3 октября на открытом воздухе в креативном кластере «Колос» по улице Калинина, 368.

2 октября с 19:00 будут показывать девять фильмов, в которых снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие известные актеры и актрисы российского кино. Возрастное ограничение — 18+.

Победителя выберут сами зрители. При помощи фонариков они проголосуют за лучший фильм, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. В конце сезона объявят режиссера-победителя, который получит главный приз — грант в 1,5 млн рублей.

3 октября с 17:30 можно будет посмотреть внеконкурсный альманах «Анимация для всех возрастов» (12+), а с 19:00 — подборку «Лучшее прошлых лет» (16+).

Организаторы рекомендуют взять с собой пледы для комфортного размещения на месте. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация на сайте проекта. 

Во время проведения показов будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологических норм: специальная рассадка зрителей, масочный режим, наличие антисептических средств на площадке.

В этом году Фестиваль уличного кино представляет онлайн-кинотеатр KION. После его окончания все показанные фильмы можно будет посмотреть на этой платформе.

Искусство Кино Краснодар Фестивали

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