В Армавире впервые пройдет астрофестиваль

С 1 по 3 октября на Фестивальной поляне в пригороде Армавира пройдет первый межрегиональный астрофестиваль «Дотянуться до звезд». Три дня участники будут жить в кемпинге и наблюдать за звездами.

Основу фестивальной программы составят астрономические наблюдения с помощью телескопов, лекции специалистов в области астрономии и астрофизики, просмотр фильмов, мастер-класс по астрофотографии звездного неба, работа тематических площадок и многое другое.

Чтобы посетить фестиваль, нужно зарегистрироваться здесь. Если вы пойдете с несовершеннолетними детьми, то их тоже нужно регистрировать.