В Армавире впервые пройдет астрофестиваль

Краснодарский край

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Под Армавиром 1 сентября откроют первый межрегиональный астрономический фестиваль

С 1 по 3 октября на Фестивальной поляне в пригороде Армавира пройдет первый межрегиональный астрофестиваль «Дотянуться до звезд». Три дня участники будут жить в кемпинге и наблюдать за звездами.

Основу фестивальной программы составят астрономические наблюдения с помощью телескопов, лекции специалистов в области астрономии и астрофизики, просмотр фильмов, мастер-класс по астрофотографии звездного неба, работа тематических площадок и многое другое. 

Чтобы посетить фестиваль, нужно зарегистрироваться здесь. Если вы пойдете с несовершеннолетними детьми, то их тоже нужно регистрировать.

Организаторы фестиваля — администрация Армавира, городское отделение Русского географического сообщества и Ассоциация музеев космонавтики России.

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