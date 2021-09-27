«Билайн» справился с нагрузкой на сеть в курортный сезон

Партнерский Краснодарский край

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Директор Южного региона «Билайн» рассказал, как обновленные сети 4G справились с летней нагрузкой

В интервью каналу РБК ТВ Кубань региональный директор Южного региона «Билайн» Андрей Пятахин рассказал, что обеспечить связь удалось благодаря своевременным инвестициям.

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«В 2020 году мы инвестировали в развитие инфраструктуры связи на Кубани более 1,5 млрд рублей, существенные вложения продолжаются и в этом году. В первую очередь стараемся расширять покрытие сети 4G в Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Геленджике, Армавире», — поделился Пятахин.

Инвестиции направили на строительство новых базовых станций и модернизацию существующей сети: сеть 4G увеличилась на 21% по сравнению с июнем 2020 года. 

«Накануне курортного сезона в Сочи мы провели на сети рефарминг, ускорили в 1,5 раза мобильный интернет для горожан и отдыхающих, развернули дополнительные базовые станции. Наша сеть полностью справилась с обслуживанием отдыхающих», — добавил Пятахин.

В этом году к услуге широкополосного доступа «Билайн» подключилось 12 тыс. домохозяйств Краснодарского края: растет потребление и мобильного, и домашнего интернета. Также в регионе стабильно растет спрос на комплекс телеком-услуг для бизнеса, в том числе с применением искусственного интеллекта.

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По словам Пятахина, искусственный интеллект, большие данные и облачные системы открывают большие возможности для бизнеса. Они позволяют создавать продукты и сервисы под разные задачи. 

«Сейчас «Билайн» предоставляет весь набор услуг, нужных клиенту для домашнего пользования, крупного или малого бизнеса», — отметил Андрей Пятахин.

Билайн Курорты и туризм Технологии

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