«Билайн» справился с нагрузкой на сеть в курортный сезон

«В 2020 году мы инвестировали в развитие инфраструктуры связи на Кубани более 1,5 млрд рублей, существенные вложения продолжаются и в этом году. В первую очередь стараемся расширять покрытие сети 4G в Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Геленджике, Армавире», — поделился Пятахин.

Инвестиции направили на строительство новых базовых станций и модернизацию существующей сети: сеть 4G увеличилась на 21% по сравнению с июнем 2020 года.

«Накануне курортного сезона в Сочи мы провели на сети рефарминг, ускорили в 1,5 раза мобильный интернет для горожан и отдыхающих, развернули дополнительные базовые станции. Наша сеть полностью справилась с обслуживанием отдыхающих», — добавил Пятахин.

В этом году к услуге широкополосного доступа «Билайн» подключилось 12 тыс. домохозяйств Краснодарского края: растет потребление и мобильного, и домашнего интернета. Также в регионе стабильно растет спрос на комплекс телеком-услуг для бизнеса, в том числе с применением искусственного интеллекта.