МТС обеспечила гигабитным интернетом северо-запад Краснодара

Сети МТС со скоростью 1 ГБ/сек появились более чем в 50 тыс. квартир Краснодара

С начала года МТС в Краснодаре построила и модернизировала собственные сети до скорости 1 ГБ/сек. Высокоскоростным интернетом могут пользоваться жители более чем 50 тыс. квартир в 10 микрорайонах Краснодара.

Больше всего гигабитных квартир оборудовали в северных и западных частях города: микрорайонах Энка, Молодежный и Ростовское шоссе, поселках Березовый и Витаминкомбинат. В первую очередь гигабитный интернет получили жители домов, где МТС провела модернизацию фиксированных сетей МТС — в обжитых микрорайонах Славянский, ЗИП, ФМР, ХБК, Гидрострой.

Сейчас в новостройках молодых микрорайонов гигабитный интернет МТС доступен с момента заселения. При этом здесь чаще всего подключают одновременно две услуги: интернет до 1Гб/сек и интерактивное ТВ. МТС планирует до конца года охватить этими услугами 100 тыс. квартир краевой столицы. Пока наиболее активно пакетные предложения используют жители микрорайонов Прикубанского округа.