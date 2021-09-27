Всемирный день туризма отметят на курорте «Роза Хутор»

Сегодня в 12:00 в прямом эфире инстаграма курорта разыграют три трекинга на двоих. Победители смогут бесплатно пройти по маршруту «От снежников до водопадов» в сопровождении гидов.

Кроме того, с 27 сентября в онлайн-магазине «Роза Хутор» действует скидка 10% на прогулочные билеты, пешие прогулки в горах с гидом, проживание в отелях курорта. Скидка предоставляется по промокоду Осень10 и будет активна до конца октября.

Директор по маркетингу курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков рассказал, что в честь праздника курорт сделал подарок ученикам краснополянской школы № 65. Дети бесплатно посетят самые популярные программы курорта и прокатятся по канатным дорогам. Учащиеся начальной школы пройдут «Школу выживания» под руководством инструкторов из Центра активного отдыха. Они научатся ориентироваться на местности, ставить палатки, вязать узлы, разводить костер, оказывать первую медицинскую помощь. Старшеклассников ждет путешествие на Каменный столб — это самая высокая точка Сочи (2509 м над уровнем моря). Также Барашков подчеркнул, что в октябре курорт примет еще несколько групп из школы.