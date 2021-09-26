В Краснодаре состоится премьера спектакля «Как я съел собаку»

Краснодарский край

Распечатать

В краснодарском Театре Защитника Отечества 1 и 2 октября состоится премьера моноспектакля «Как я съел собаку»

Постановку по пьесе Евгения Гришковца осуществил режиссер Александр Николаев. Главную роль исполнит Александр Сергеев.

По словам автора, это «универсальная история взросления человека», опыт моряка, полученный им во время службы на Тихоокеанском флоте. Зрителям покажут воспоминание человека о детстве, отрочестве, юношестве и морской службе. Как сообщает пресс-служба театра, в спектакле зрители увидят большое количество пластических номеров, сцен с тонким, шаржевым юмором.

Билеты в продаже. Премьерные показы пройдут 1 октября в 19:00 и 2 октября в 17:00. Стоимость билетов 400 рублей. Возрастное ограничение — 16+.

Афиша Краснодара Искусство Краснодар Театры

Новости

Мужчина открыл стрельбу в торговом центре Сочи
В Краснодаре появился памятник Борису Розингу
В Краснодаре столкнулись два автомобиля. Есть погибшие
Больше 200 человек умерли на Кубани от коронавируса за неделю
В Краснодаре состоится премьера спектакля «Как я съел собаку»
Активная фаза действия циклона на территории Кубани завершена

Лента новостей

Реклама на портале