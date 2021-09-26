В Тбилисском районе прошли традиционные Гречишкинские поминовения

В Тбилисском районе Краснодарского края 25 сентября прошло памятное мероприятие, посвященные 192 годовщине со дня гибели казаков под командованием Андрея Гречишкина

В нем участвовали казаки из десяти районов, главы поселений, жители и гости населенного пункта. Возле часовни в парке имени казачьего сотника Андрея Гречишкина — у места захоронения героев — настоятель Свято-Покровского храма станицы Тбилисской отец Василий провел молебен. Присутствующие почтили минутой молчания память казаков и возложили цветы.

Глава Тбилисского района Евгений Ильин отметил, что именно на таких поступках должны воспитываться дети, и подчеркнул, как важно сохранить историю для будущих поколений. Сегодня в каждой районной школе есть казачьи классы — их 87, где занимаются 2 тыс. учеников. Кроме того, в детских садах работают шесть групп казачьей направленности.

14 сентября 1829 года казаки из станиц Тбилисской и Казанской предотвратили вторжение 2 тыс. черкесов на территорию Краснодарского края в районе реки Зеленчук. Все они погибли.