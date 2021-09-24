В Краснодаре многодетных и матерей детей с инвалидностью бесплатно научат делать ватные игрушки

С 29 сентября по 1 октября в Краснодаре пройдут бесплатные мастер-классы по созданию ватных игрушек

С 29 сентября по 1 октября в Краснодаре в центре современного искусства «Типография» пройдут бесплатные мастер-классы по созданию ватных игрушек. А в октябре начнется обучение онлайн, которое также будет бесплатным. Принять участие могут матери детей с инвалидностью, многодетные и специалисты коррекционных центров.

«Для “Доброго-Юга” этот проект важен, так как у нас уже работают несколько инклюзивных мастерских для молодых людей с ментальными нарушениями (швейная, керамическая, графическая) и это будет новым направлением, а еще мамы, воспитывающие детей с особенностями смогут обучаться ремеслу (сейчас мы уже обучаем мам швейному делу и это даст им больше возможностей)», — сказала Руднева.

Руководительница фонда «Добрый-Юг» Дана Руднева рассказала Юга.ру, что позже появятся мастер-классы и для детей.

Первые инклюзивные мастерские для людей с ментальными нарушениями и особенностями развития благотворительная организация «Добрый-Юг» запустила в Краснодаре в прошлом году. Подробнее о мастерских можно прочитать в материале Эволюции Юга.ру.

Организатор проекта — Центр ремёсел «Семейные традиции» — единственный в стране центр, профессионально занимающийся возрождением искусства производства традиционной ватной игрушки. Всероссийская программа проводится в Краснодаре на базе благотворительной организации «Добрый-Юг».

Расписание мастер-классов опубликуют в инстаграм-аккаунте фонда «Добрый-Юг», а для участия в проекте нужно заполнить анкету на сайте.

Напомним, во время локдауна в 2020 году люди с аутизмом при поддержке организации «Добрый-Юг» сшили больше сотни масок для волонтеров.