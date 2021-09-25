В Приморско-Ахтарске реконструируют площадь перед Дворцом культуры

Краснодарский край

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В Приморско-Ахтарске обновят центр города в рамках нацпроекта

В Приморско-Ахтарске приступили к реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта планируют благоустройство центра города: 

  • реконструкцию площади, где будут проводить массовые мероприятия;
  • строительство музыкального плоскостного фонтана;
  • озеленение парка культуры и отдыха. 

«Мы обустроим непроездную территорию, которая продолжит нашу концепцию единой прогулочной зоны. Туда войдут улицы 50 лет Октября, Ленина и Набережная. Жители и гости смогут с комфортом гулять по всей центральной части города», — рассказал глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко. 

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Деревья в парке кронируют с обязательным сохранением теневого купола. На место деревьев, которые придется убрать из-за повышенной аварийности, высадят новые.

Глава района заметил, что жители часто обращаются по вопросу аттракционов. 

«На время реконструкции качели демонтируют, а после окончания работ разместят в прилегающей к школе части парка», — заверил Бондаренко.

Благоустройство Приморско-Ахтарский район

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