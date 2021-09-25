В Приморско-Ахтарске реконструируют площадь перед Дворцом культуры

В Приморско-Ахтарске обновят центр города в рамках нацпроекта

В Приморско-Ахтарске приступили к реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта планируют благоустройство центра города:

«Мы обустроим непроездную территорию, которая продолжит нашу концепцию единой прогулочной зоны. Туда войдут улицы 50 лет Октября, Ленина и Набережная. Жители и гости смогут с комфортом гулять по всей центральной части города», — рассказал глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

Деревья в парке кронируют с обязательным сохранением теневого купола. На место деревьев, которые придется убрать из-за повышенной аварийности, высадят новые.

Глава района заметил, что жители часто обращаются по вопросу аттракционов.

«На время реконструкции качели демонтируют, а после окончания работ разместят в прилегающей к школе части парка», — заверил Бондаренко.