«Ростелеком» в Дагестане подключил «Каспэнерго» к «Виртуальной АТС»

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Сервисом «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» пользуется 700 компаний в Дагестане

«Ростелеком» в Дагестане организовал для МУП «Каспийские электрические сети «Каспэнерго» многоканальную телефонную сеть на базе сервиса «Виртуальная АТС». Это повысит эффективность колл-центра и поможет коммуникации между подразделениями энергоснабжающей организации. Теперь четыре оператора принимают обращения потребителей города Каспийска по всем вопросам электроснабжения.

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«Потребители электричества часто звонят с вопросами и заявками, обращаются за консультациями. Раньше работа диспетчеров вызывала нарекания: трудно по традиционному телефону принять и обработать все обращения.

«Ростелеком» организовал многоканальную телефонную сеть, чтобы ни один вызов не потерялся, а отвечать клиентам могло несколько операторов одновременно», — прокомментировал исполняющий директор «Каспэнерго» Магомедшапи Шапиев.

Сервис «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» — это интегрированное цифровое решение для организации телефонии через интернет. Он не требует дополнительного оборудования. Клиент сам выбирает устройство — SIP-телефон, смартфон или компьютер — и может всегда оставаться на связи через переадресацию звонков на мобильные номера. Сервис умеет оповещать абонентов с помощью голосовых сообщений, формировать очереди и распределять вызовы, записывать и хранить телефонные разговоры.

«Услуга цифровой телефонии популярна в Дагестане, особенно в горных районах и отдаленных селах. Ею пользуются и госучреждения, и коммерческие структуры. Сервис «Ростелекома» легко адаптируется к любым потребностям клиентов и помогает решать текущие задачи, при этом экономить время, деньги, материальные и человеческие ресурсы», — рассказал директор дагестанского филиала «Ростелекома» Руслан Ярахмедов.

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Он добавил, что услугу постоянно совершенствуют — в 2020 году сервис дополнили аналитикой речи, голосовым помощником и колл-трекингом. Сейчас «Виртуальной АТС» в республике пользуется около 700 компаний, за год их стало на 75% больше. 

Получить подробную информацию об услугах «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте или по телефону 8-800-200-30-00.

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