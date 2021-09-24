«Ростелеком» в Дагестане подключил «Каспэнерго» к «Виртуальной АТС»

«Ростелеком» в Дагестане организовал для МУП «Каспийские электрические сети «Каспэнерго» многоканальную телефонную сеть на базе сервиса «Виртуальная АТС» . Это повысит эффективность колл-центра и поможет коммуникации между подразделениями энергоснабжающей организации. Теперь четыре оператора принимают обращения потребителей города Каспийска по всем вопросам электроснабжения.

«Потребители электричества часто звонят с вопросами и заявками, обращаются за консультациями. Раньше работа диспетчеров вызывала нарекания: трудно по традиционному телефону принять и обработать все обращения.

«Ростелеком» организовал многоканальную телефонную сеть, чтобы ни один вызов не потерялся, а отвечать клиентам могло несколько операторов одновременно», — прокомментировал исполняющий директор «Каспэнерго» Магомедшапи Шапиев.

Сервис «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» — это интегрированное цифровое решение для организации телефонии через интернет. Он не требует дополнительного оборудования. Клиент сам выбирает устройство — SIP-телефон, смартфон или компьютер — и может всегда оставаться на связи через переадресацию звонков на мобильные номера. Сервис умеет оповещать абонентов с помощью голосовых сообщений, формировать очереди и распределять вызовы, записывать и хранить телефонные разговоры.

«Услуга цифровой телефонии популярна в Дагестане, особенно в горных районах и отдаленных селах. Ею пользуются и госучреждения, и коммерческие структуры. Сервис «Ростелекома» легко адаптируется к любым потребностям клиентов и помогает решать текущие задачи, при этом экономить время, деньги, материальные и человеческие ресурсы», — рассказал директор дагестанского филиала «Ростелекома» Руслан Ярахмедов.