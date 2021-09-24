В Адыгее с начала года зарегистрировали 192 преступления, связанные с наркотиками

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание антинаркотической комиссии республики

На заседании антинаркотической комиссии в Адыгее под руководством Мурата Кумпилова обсудили меры по предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе в интернете, а также вовлечение детей и молодежи в систематические занятия спортом. О ситуации в сфере борьбы с наркопреступлениями рассказал начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД Адыгеи Рустам Нахушев. С начала 2021 года в республике выявили 192 преступления, связанных с наркотиками. В суд передали 141 уголовное дело. «По-прежнему острым остается вопрос распространения наркотиков с применением информационных технологий. В текущем году зарегистрировано 95 наркопреступлений с использованием сети интернет», — сказал Нахушев.

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Для привлечения молодежи к спорту в республике проводят дни открытых дверей, флешмобы с ведущими спортсменами, тренерами и ветеранами спорта. Совместно со спортивными школами и федерациями спорта организовывают спартакиады, первенства, чемпионаты, соревнования и марафоны. Кроме того, в Адыгее открывают новые секции. Среди них хоккей, фигурное катание, синхронное плавание. Власти прорабатывают вопрос образования профильных спортивных федераций по направлениям воркаута, киберспорта и маунтинбайка. В 2021 году в республике провели 30 мероприятий по сдаче нормативов ГТО, в них приняли участие более 5 тыс. человек. Всего на портале ГТО зарегистрировано почти 100 тыс. жителей республики. А сдавали нормативы ГТО более 50 тыс. человек, из которых 22 тыс. человек получили знаки «отлично».

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