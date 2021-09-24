В Краснодаре закрыли еще одну часть улицы Московской

Краснодарский край

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С 24 сентября водители смогут проехать только по одной полосе на улице Московской

В Краснодаре с 24 сентября на улице Московской от пересечения с Солнечной (АО «Тандер») до разворота в районе дома №9 на Суздальской движение будет открыто только по одной полосе.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что ограничение движения связано со строительством новой ливневки протяженностью 400 метров. На участке строительства установят временные знаки.

Напомним, до 10 декабря на участке от улицы Солнечной до улицы Московской, 84 автомобилисты могут воспользоваться только двумя полосами нечетной стороны улицы Московской.

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