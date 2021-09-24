В Краснодаре закрыли еще одну часть улицы Московской

С 24 сентября водители смогут проехать только по одной полосе на улице Московской

В Краснодаре с 24 сентября на улице Московской от пересечения с Солнечной (АО «Тандер») до разворота в районе дома №9 на Суздальской движение будет открыто только по одной полосе.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что ограничение движения связано со строительством новой ливневки протяженностью 400 метров. На участке строительства установят временные знаки.