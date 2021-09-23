6–8 октября на курорте «Роза Хутор» пройдет четвертая ежегодная международная конференция о природном туризме — о вызовах, перспективах, трендах и рисках устойчивого развития туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

В 2021 году стремительно восстанавливается туристический рынок России и мира.

«Рост наблюдается во всех сферах, в том числе природно-рекреационной и активно-туристской. По прогнозу за 2021 год Краснодарский край посетит 14–16 млн человек. Это серьезный вызов для инфраструктуры и сервисов внутри страны. На конференции мы попытаемся понять, справляется ли страна с возрастающим туристическим потоком или не успевает решать возникающие проблемы», — рассказали организаторы конференции.

Специалисты обсудят финансовые вопросы туриндустрии: интерес к вложениям в проекты устойчивого развития природного туризма, в том числе по принципам ESG-инвестирования; ожидаемую реформу законодательства об ООПТ, которая обозначит правила реализации инвестиционных проектов. Другой важной темой станет безопасность. Спикеры обсудят меры, предусмотренные современным законодательством: появление аттестации инструкторов-проводников, административной ответственности, — и ответят на вопрос о достаточности этих мер. Также эксперты поговорят о внедрении «зеленых стандартов» проектирования и строительства инфраструктуры.

В международном блоке конференции пройдет совместная сессия Программы ООН по окружающей среде и Продовольственной сельскохозяйственной ООН. Там эксперты ООН из России и их коллеги из штаб-квартир UNEP и FAO озвучат ключевые тезисы шестого доклада UNEP из серии «Глобальная экологическая перспектива» и расскажут о реализации программы «Десятилетие ООН по восстановлению экосистем (2021-2030)».