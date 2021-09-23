На курорте «Роза Хутор» пройдет конференция о природном туризме в России

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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6–8 октября в горах Сочи состоится международная конференция «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России»

6–8 октября на курорте «Роза Хутор» пройдет четвертая ежегодная международная конференция о природном туризме — о вызовах, перспективах, трендах и рисках устойчивого развития туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

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«Рост наблюдается во всех сферах, в том числе природно-рекреационной и активно-туристской. По прогнозу за 2021 год Краснодарский край посетит 14–16 млн человек. Это серьезный вызов для инфраструктуры и сервисов внутри страны. На конференции мы попытаемся понять, справляется ли страна с возрастающим туристическим потоком или не успевает решать возникающие проблемы», — рассказали организаторы конференции.

Специалисты обсудят финансовые вопросы туриндустрии: интерес к вложениям в проекты устойчивого развития природного туризма, в том числе по принципам ESG-инвестирования; ожидаемую реформу законодательства об ООПТ, которая обозначит правила реализации инвестиционных проектов. Другой важной темой станет безопасность. Спикеры обсудят меры, предусмотренные современным законодательством: появление аттестации инструкторов-проводников, административной ответственности, — и ответят на вопрос о достаточности этих мер. Также эксперты поговорят о внедрении «зеленых стандартов» проектирования и строительства инфраструктуры.

В международном блоке конференции пройдет совместная сессия Программы ООН по окружающей среде и Продовольственной сельскохозяйственной ООН. Там эксперты ООН из России и их коллеги из штаб-квартир UNEP и FAO озвучат ключевые тезисы шестого доклада UNEP из серии «Глобальная экологическая перспектива» и расскажут о реализации программы «Десятилетие ООН по восстановлению экосистем (2021-2030)».

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Ключевые спикеры конференции:

  • посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов;
  • лидер Группы специалистов по туризму на ООПТ (TAPAS), член Всемирной комиссии по ООПТ (WCPA) и Международного союза охраны природы (IUCN) Анна Спенсли;
  • ВРИО начальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Татьяна Меньшикова;
  • ключевой эксперт в сфере территориальной охраны природы Всеволод Степаницкий;
  • главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач;
  • президент благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство» Наталья Данилина;
  • российский альпинист и горный гид международного класса Виталий Лазо;
  • представители федеральных органов исполнительной власти, региональных туристских администраций, государственных институтов развития, дирекций ООПТ, лидеры туроператорского сообщества и др.  

Из-за пандемии Covid-19 доступ зрителей в аудиторию ограничат, однако для всех желающих организуют интерактивную онлайн-трансляцию. Подробную программу и актуальную информацию можно узнать на сайте.

Курорты и туризм Роза Хутор Экология

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