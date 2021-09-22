Власти Адыгеи рассказали о борьбе с некачественными продуктами в республике

В Адыгее проверили продукты в магазинах и на пищевых предприятиях на соответствие нормам

На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в республике Адыгее обсудили качество и безопасность продуктов на рынке.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний рассказал, что на действующих в республике предприятиях по производству консервированной рыбы и плодоовощной продукции не нашли нарушений.

Также проверили один из сетевых магазинов в республике — там выявили, что шесть видов консервов, в том числе детских, не соответствуют заявленному составу. Руководителей предприятия привлекли к административной ответственности, а в отношении поставщиков и производителей направили информацию в соответствующие территориальные ведомства.

Завгородний рассказал, что в 2020 году после внеплановой проверки приостановили работу консервного цеха в Гиагинском районе — производство там велось с нарушением санитарно-гигиенических норм и требований.

Всего во время проверок за 2020-2021 годы на 172 пищевых объектах обнаружили 352 нарушения, составили 147 административных протоколов и вынесли 114 штрафов на сумму 1 млн 124 тыс. рублей. 7 материалов направили в суд.