Власти Адыгеи рассказали о борьбе с некачественными продуктами в республике

Адыгея

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В Адыгее проверили продукты в магазинах и на пищевых предприятиях на соответствие нормам

На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в республике Адыгее обсудили качество и безопасность продуктов на рынке. 

Руководитель управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний рассказал, что на действующих в республике предприятиях по производству консервированной рыбы и плодоовощной продукции не нашли нарушений. 

Также проверили один из сетевых магазинов в республике — там выявили, что шесть видов консервов, в том числе детских, не соответствуют заявленному составу. Руководителей предприятия привлекли к административной ответственности, а в отношении поставщиков и производителей направили информацию в соответствующие территориальные ведомства. 

Завгородний рассказал, что в 2020 году после внеплановой проверки приостановили работу консервного цеха в Гиагинском районе — производство там велось с нарушением санитарно-гигиенических норм и требований.

Всего во время проверок за 2020-2021 годы на 172 пищевых объектах обнаружили 352 нарушения, составили 147 административных протоколов и вынесли 114 штрафов на сумму 1 млн 124 тыс. рублей. 7 материалов направили в суд. 

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Проверили и продукты в организациях социальной сферы: в четырех из 16 проб выявили нарушения. В отношении производителей применили административные меры. 

Премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов подчеркнул, что необходимо не только выявлять недоброкачественную продукцию, но и пресекать поставки в республику. Особо отметили важность контроля за качеством питания детей в детских садах и школах. 

Продукты питания Роспотребнадзор

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Власти Адыгеи рассказали о борьбе с некачественными продуктами в республике
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