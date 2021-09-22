Рассказываем, какие мероприятия можно будет посетить в рамках празднования 228-й годовщины основания Краснодара, которое состоится на этих выходных

Массовых концертов на Главной городской площади, как и в прошлом году, не будет из-за пандемии коронавируса и режима повышенной готовности, сообщили в пресс-службе мэрии.

Но с 24 по 26 сентября в Муниципальном концертном зале КМТО «Премьера» на Красной, 122 будет работать мультимедийная выставка «Маршруты ощущений». Она включает в себя фотопроект, мультимедиа и -саунд-арт, а также специально созданный парфюм. Посетители увидят всё, что сейчас наполняет город.

В программу праздника включили шоу на главном светомузыкальном фонтане, фотовыставку «Я вижу тебя, Краснодар» и книжную выставку в Чистяковской роще.

В субботу 25 сентября с 11:00 до 17:00 в парке «Городской сад» пройдет выставка декоративно-прикладного искусства и открытый пленэр. На следующий день с 9:00 до 17:00 на территории граффити-парка «Затон» можно будет посетить мастер-классы по стрит-арт искусству.

Кроме того, с 25 сентября в арт-пространстве Plague Space начнет работу коллективная экспозиция Garden of Dreams: A Portal Fantasy, на которой покажут произведения российских и иностранных художников — печатаную графику больших размеров, скульптуры и объекты, перформанс.

А в музее имени Коваленко к посещению доступна выставка австрийских художниц Карин Цорн и Изабеллы Шарф-Минихмайр, которые исследуют жизнь и деятельность императора Максимилиана I.