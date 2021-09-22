Вице-президент «Ростелекома» встретился с главой Северной Осетии
Вице-президент «Ростелекома» и глава Северной Осетии обсудили цифровое развитие республики
21 сентября во Владикавказе встретились вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома» Сергей Мордасов и глава Северной Осетии — Алании Сергей Меняйло. Они обсудили концепцию развития цифровой инфраструктуры на территории республики и наметили план работ в рамках сотрудничества.
Мордасов рассказал о разработке социально значимых проектов в регионе:
- о создании системы экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;
- о модернизации систем безопасности и контроля в образовательных учреждениях;
- о переводе государственных и муниципальных услуг в электронный вид;
- о разработке цифровой модели уличного освещения;
- о внедрении единой платформы ЖКХ и т. д.
Также участники встречи сделали акцент на дальнейшем развитии оптической инфраструктуры, особенно в высокогорных районах.
«За последние три года наша компания вложила около 760 млн рублей в телеком-инфраструктуру Северной Осетии. Сегодня более 80% населения региона в 165 тыс. домохозяйств пользуются оптическими сетями «Ростелекома». И мы обеспечили интернетом около 80% всех школ, детсадов и больниц республики. Компания открыта к сотрудничеству и предлагает целые экосистемы цифровых сервисов и услуг государству, бизнесу и жителям», — подчеркнул Мордасов.
«Ростелеком» предложил создать ситуационный центр главы республики в рамках проекта «Цифровой регион». Оперативная информация центра позволит быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации (от природных пожаров до межнациональных конфликтов), отслеживать и оценивать социально-экономическую ситуацию в регионе.
«Мы последовательно выстраиваем концепцию цифрового региона, и «Ростелеком» в этой работе — наш надежный партнер. В первую очередь мы цифровизируем социально значимые сферы, чтобы обеспечить безопасность в школах и на улицах, повысить эффективность больниц и поликлиник, модернизировать уличное освещение», — поделился Меняйло.
Кроме решения технологических задач «Ростелеком» выступает партнером молодежных, социальных и образовательных событий в регионе. «Ростелеком» развивает детские технопарки «Кванториум», поддерживает хакатоны, проводит патриотические мероприятия. В этом году при участии компании был организован грантовый проект «Цифровая возможность», направленный на повышение цифровой грамотности и снижение уровня безработицы среди молодежи Северной Осетии.