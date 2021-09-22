Вице-президент «Ростелекома» встретился с главой Северной Осетии

21 сентября во Владикавказе встретились вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома» Сергей Мордасов и глава Северной Осетии — Алании Сергей Меняйло. Они обсудили концепцию развития цифровой инфраструктуры на территории республики и наметили план работ в рамках сотрудничества.

Мордасов рассказал о разработке социально значимых проектов в регионе:

о создании системы экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

о модернизации систем безопасности и контроля в образовательных учреждениях;

о переводе государственных и муниципальных услуг в электронный вид;

о разработке цифровой модели уличного освещения;

о внедрении единой платформы ЖКХ и т. д.

Также участники встречи сделали акцент на дальнейшем развитии оптической инфраструктуры, особенно в высокогорных районах.

«За последние три года наша компания вложила около 760 млн рублей в телеком-инфраструктуру Северной Осетии. Сегодня более 80% населения региона в 165 тыс. домохозяйств пользуются оптическими сетями «Ростелекома». И мы обеспечили интернетом около 80% всех школ, детсадов и больниц республики. Компания открыта к сотрудничеству и предлагает целые экосистемы цифровых сервисов и услуг государству, бизнесу и жителям», — подчеркнул Мордасов.

«Ростелеком» предложил создать ситуационный центр главы республики в рамках проекта «Цифровой регион». Оперативная информация центра позволит быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации (от природных пожаров до межнациональных конфликтов), отслеживать и оценивать социально-экономическую ситуацию в регионе.