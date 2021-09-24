Компания VINILAM рассказала, как подобрать напольное покрытие

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Производитель VINILAM рассказал, что влияет на выбор напольного покрытия

В пресс-службе производителя напольных покрытий VINILAM рассказали, как выбрать между штучным паркетом, ламинатом и кварц-виниловым напольным покрытием.

Выбор зависит, прежде всего, от финансовых возможностей домовладельца и особенностей эксплуатации пола. Например, паркет или паркетная доска при правильной укладке прослужат много лет, сохраняя привлекательный и стильный вид. Как отметили в пресс-службе VINILAM, паркетная доска — прочный и долговечный материал из натуральной древесины — пользуется популярностью у потребителей.

Экономным домовладельцам производитель порекомендовал обратить внимание на ламинат. Его внешний вид мало отличается от паркетной доски, но ламинат гораздо дешевле и проще в укладке. В пресс-службе VINILAM уверены, что слава ламината как неэкологичного напольного покрытия должна остаться в прошлом: сейчас можно найти продукцию, не уступающую по качеству материалам из древесины. При этом ассортимент ламината позволяет выбрать и имитацию рисунка на дереве, и цветовую гамму покрытия. Единственный минус — ламинату вредит влага, так что использовать его на кухнях и в ванных комнатах не стоит.

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Также VINILAM производит кварц-виниловую плитку — напольное многослойное покрытие из кварцевого песка и поливинилхлорида (ПВХ). Кварцевый песок придает материалу долговечность и прочность, а ПВХ обеспечивает пластичность и стабильный размер. Износостойкую плитку можно использовать в помещениях с большой проходимостью. А простота укладки позволит сократить затраты и ускорить ремонт.

Подобрать подходящий материал можно на сайте.

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