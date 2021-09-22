Банк «Кубань Кредит» выступил генеральным партнером банковского форума

Форум «Банки России — XXI век» — одна из крупнейших площадок страны для обсуждения вопросов улучшения отечественной банковской системы. Финансисты, политики, предприниматели и представители власти дискутируют о перспективах и тенденциях финансового рынка, изучают опыт внедрения передовых решений и современных технологий.

Международный банковский форум «Банки России — XXI век» прошел в Сочи на прошлой неделе. Банк «Кубань Кредит» поддержал его как генеральный партнер. Форум ежегодно организует Ассоциация банков России.

«Кубань Кредит» служит примером того, как должен выстраивать свою работу региональный банк, чтобы оставаться широко востребованным в условиях сильной конкуренции», — подчеркнул Аксаков.

Делегацию «Кубань Кредит» на форуме возглавила председатель правления банка Нина Чупрынникова. На церемонии открытия председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков вручил Чупрынниковой памятный диплом.

На форуме члены делегации банка «Кубань Кредит» активно участвовали в дискуссиях и выдвигали свои предложения. Эксперты затронули много значимых тем: цифровую экономику и цифровой рубль, регулирование маркетплейсов и экосистем, кибербезопасность, сбор и хранение персональных данных с помощью дистанционных каналов, внедрение ESG-банкинга и др. Направление мысли определила пандемия Covid-19, из-за которой прошлогодний форум перенесли.

Накануне мероприятия Чупрынникова участвовала в заседании совета Ассоциации банков России. На встрече обсуждали меры выравнивания конкуренции в банковском секторе.

Главным событием деловой программы стала панельная сессия «Ключевые вызовы и направления развития финансового рынка». Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, рассказала о мерах сдерживания инфляции, поделилась мнением о темпах восстановления экономики после пандемии, и призвала банки инвестировать в создание и развитие цифровых технологий. В заключение она ответила на вопросы участников сессии.

В число спикеров форума также вошли заместитель Министра финансов Алексей Молисеев, заместитель Министра экономического развития Илья Торосов, руководители системообразующих банков и финансовых институтов.