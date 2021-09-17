Краснодарскую тренировочную базу ФК «Кубань» продают за 450 млн рублей

17 сентября стало известно о продаже земельных участков, зданий и футбольных полей ФК «Кубань» на улице Талалихина, 69

Напомним, футбольный клуб «Кубань» по итогам сезона-2017/18 не получил лицензию РФС на следующий сезон и прекратил существование. В начале мая 2018 года арбитраж начал процедуру наблюдения в футбольном клубе, и в итоге ФК «Кубань» обанкротился. В январе 2020 года тренировочную базу клуба выставили на торги.

17 сентября на сайте Единого реестра сведений о банкротстве объявили о проведении новых открытых торгов по продаже недвижимого имущества банкротного футбольного клуба «Кубань».

Конкурсный управляющий НАО «Футбольный клуб «Кубань» Евгений Слушкин выставил на продажу один лот — в него входят земельные участки, нежилые здания и футбольные поля, находящиеся в залоге у ПАО «Крайинвестбанк».

Согласно документам, речь идет о тренировочной базе ФК «Кубань» на улице Талалихина, 69. Общая площадь футбольных полей превышает 40 тыс. кв. метров, бытовой комплекс — 123,8 кв. метра, площадь двух земельных участков — 45,6 тыс. кв. метров. Также на территории есть склад, навес и сборно-разборные трехрядные трибуны на 90 посадочных мест. Начальная цена лота — 450 млн рублей.

Подача заявок на торги начнется 20 сентября, а закончится 25 октября.

Юга.ру писали, что в августе фанаты ФК «Кубань» выкупили эмблему своего любимого клуба.