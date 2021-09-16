Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 16 сентября

Портал Юга.ру составил подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 16 сентября

Экранизация научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта «Дюна» (12+) совместного производства Великобритании, Венгрии, Канады и США. Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, солнца, гигантских чудовищ и невероятно ценного ресурса, который называется меланж. После военного переворота Пол вынужден бежать и скрываться, что становится началом его путешествия.

Французская комедия «Холостяк на свадьбе» (16+) расскажет историю заядлого холостяка Адриана, которого родственники попросили подготовить торжественный тост к свадьбе сестры. Мужчина в панике — он не любит выступать на публике, но еще больше ненавидит свадьбы. Адриану предстоит настоящее испытание, где самое главное — не превратить свадьбу в семейную катастрофу.

Анимационный фильм «Маски для Николаса» (6+) производства Мексики. Маленький Николас переезжает к бабушке, дедушке и кузену Дэвиду, который недолюбливает мальчика. Николас берет с собой самое дорогое — сундук со сказочными костюмами, которые сшила его мама. С ними Николас отправляется в путешествие, чтобы спасти Дэвида от ночных кошмаров, а вместе с ним — целое волшебное королевство.

Криминальный хоррор «Крик. Кровавое посвящение» (18+) производства США. После убийства знаменитого атлета в университете Уайтона раскрываются странные подробности жизни студентов и их секреты. Так, комментарии в социальных сетях, состоящие из одного восклицательного знака, скрывают больше, чем кажется.