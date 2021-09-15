С 23 сентября по 3 октября в кинотеатре «Киномакс» краснодарцы увидят корейские фильмы, снятые за последнее десятилетие

С 23 сентября по 3 октября в Краснодаре пройдет фестиваль корейского кино. В рамках фестиваля покажут фильмы, снятые в Южной Корее за последние десять лет.

В программу вошла картина «Несмонтированный фильм», снятая по сценарию культового режиссера Ким Ки Дука, умершего в этом году. А закроет программу драма «Таксист», основанная на реальных событиях — во время государственного переворота в 1979 году, журналист немецкой газеты попросил сеульского водителя привезти его в военную зону, чтобы рассказать миру правду о происходящем. Главную роль исполнил актер Сон Кан Хо, которого российские зрители знают по оскароносному фильму «Паразиты».

Также в рамках фестиваля покажут историческую драму «Трон», мелодраму «Всегда», исторический фильм «Убийство», картину «Исчезнувшее время: мальчик, который вернулся», политический детектив «Инсайдеры», черную комедию с элементами экшена «Трудный день», и картины «Несмонтированный фильм» и «Воспоминания убийцы».

В Краснодаре фильмы покажут в кинотеатре «Киномакс» в ТЦ «Галерея». После окончания фестиваля картины из программы можно будет посмотреть на онлайн-платформах, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Купить билеты и узнать подробное расписание можно на сайте.