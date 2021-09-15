В Краснодаре пройдет фестиваль корейского кино

Краснодарский край

Распечатать

С 23 сентября по 3 октября в кинотеатре «Киномакс» краснодарцы увидят корейские фильмы, снятые за последнее десятилетие

С 23 сентября по 3 октября в Краснодаре пройдет фестиваль корейского кино. В рамках фестиваля покажут фильмы, снятые в Южной Корее за последние десять лет. 

В программу вошла картина «Несмонтированный фильм», снятая по сценарию культового режиссера Ким Ки Дука, умершего в этом году. А закроет программу драма «Таксист», основанная на реальных событиях — во время государственного переворота в 1979 году, журналист немецкой газеты попросил сеульского водителя привезти его в военную зону, чтобы рассказать миру правду о происходящем. Главную роль исполнил актер Сон Кан Хо, которого российские зрители знают по оскароносному фильму «Паразиты».  

Также в рамках фестиваля покажут историческую драму «Трон», мелодраму «Всегда», исторический фильм «Убийство», картину «Исчезнувшее время: мальчик, который вернулся», политический детектив «Инсайдеры», черную комедию с элементами экшена «Трудный день», и картины «Несмонтированный фильм» и «Воспоминания убийцы». 

В Краснодаре фильмы покажут в кинотеатре «Киномакс» в ТЦ «Галерея». После окончания фестиваля картины из программы можно будет посмотреть на онлайн-платформах, сообщили в пресс-службе фестиваля. 

Купить билеты и узнать подробное расписание можно на сайте.

Кино Краснодар

Новости

В Краснодаре пройдет фестиваль корейского кино
Жильцов ЖК «Покровский» в Краснодаре ждет очередной суд о похищенных техэтажах
В краснодарском «Сафари-парке» снесут аттракционы
Краснодарцы смогут получить скидки в кафе и магазинах, делая пожертвования благотворительным фондам
В Краснодаре застройщика, который украл у дольщиков 250 млн рублей, приговорили к 3 годам колонии. В тюрьме он не проведет ни дня
В Домбае погибли туристы при сходе ледника Алибек

Лента новостей

В Краснодаре владельцы машин с армянскими номерами решили пожаловаться в прокуратуру из‑за проблем с ГИБДД
Вчера, 22:56
В Краснодаре владельцы машин с армянскими номерами решили пожаловаться в прокуратуру из‑за проблем с ГИБДД
Вечерние огни родельбана, прозрачный мост над пропастью
Вчера, 18:41 Партнерский
Вечерние огни родельбана, прозрачный мост над пропастью
И другие причины поехать в горы Сочи осенью
Выборы 17-19 сентября 2021
13 сентября, 15:27
Выборы 17-19 сентября 2021
Кого мы выбираем и как лучше это сделать

Реклама на портале