В краснодарском «Сафари-парке» снесут аттракционы

15 сентября суд в Краснодаре обязал владельца «Сафари-парка» убрать пять аттракционов

Напомним, губернатор Вениамин Кондратьев в 2017 году заявил, что к парку «Солнечный остров» присоединят 200 га территории Большого острова. Через год власти Краснодара рассказали, что на территории парка немало проблем: многие участки находятся в частной собственности или в аренде.

В 2019 году мэрия Краснодара начала судебные тяжбы за возвращение земель под «Сафари-парком» на «Солнечном острове» муниципалитету. Участок земли под «Сафари-парком» с 1988 года считался особо охраняемой природной территорией. В 2011 году он оказался в частной собственности, а позже его перепродали собственнику «Сафари-парка» в 340 раз дешевле ее стоимости. В 2020 году владелец «Сафари-парка» без суда вернул земли муниципалитету при условии, что зоопарк продолжит работу на правах аренды участка. После этого мэрия решила привести в порядок «Солнечный остров» и избавить парк от ларьков и кафе.