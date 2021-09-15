В краснодарском «Сафари-парке» снесут аттракционы

Краснодарский край

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15 сентября суд в Краснодаре обязал владельца «Сафари-парка» убрать пять аттракционов

Напомним, губернатор Вениамин Кондратьев в 2017 году заявил, что к парку «Солнечный остров» присоединят 200 га территории Большого острова. Через год власти Краснодара рассказали, что на территории парка немало проблем: многие участки находятся в частной собственности или в аренде.

В 2019 году мэрия Краснодара начала судебные тяжбы за возвращение земель под «Сафари-парком» на «Солнечном острове» муниципалитету. 

Участок земли под «Сафари-парком» с 1988 года считался особо охраняемой природной территорией. В 2011 году он оказался в частной собственности, а позже его перепродали собственнику «Сафари-парка» в 340 раз дешевле ее стоимости.

В 2020 году владелец «Сафари-парка» без суда вернул земли муниципалитету при условии, что зоопарк продолжит работу на правах аренды участка. После этого мэрия решила привести в порядок «Солнечный остров» и избавить парк от ларьков и кафе. 

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В феврале 2021 года в парке демонтировали 89 построек, а в марте представили новую концепцию «Солнечного острова». В парке хотят построить теннисный корт, футбольное поле, волейбольную и спортивную площадки, пункты велопроката и закольцованную велотрассу. 

В июле арбитражный суд Краснодарского края постановил, что с земельного участка по улице Трамвайной 2 должны демонтировать 11 аттракционов и киоск на территории парка. 

15 сентября Арбитражный суд Краснодарского края принял решение о сносе пяти аттракционов на территории «Сафари-парка» в парке «Солнечный остров», сообщила «Деловая газета.Юг».

Согласно материалам дела, владелец «Сафари-парка» Марио Абурмаилех самовольно установил пять стационарных аттракционов на земле, имеющей статус памятника природы. 

В сентябре 2019 года предприниматель обратился в министерство природы с заявлением о выдаче разрешения на установку аттракционов в «Сафари-парке». Через месяц в министерстве отказали, так как участок расположен в границах памятника природы «Парк Солнечный остров». Также в это время прошла внеплановая проверка аттракционов и минприроды обратилось в суд из-за того, что владелец не снес аттракционы. Абурмаилеху вынесли предписание, чтобы он демонтировал объекты до 31 октября 2019 года. 

Предприниматель не согласился с решением министерства и обратился в Арбитражный суд Краснодарского края, чтобы запрет признали незаконным. Однако в суде встали на сторону министерства и отказ посчитали обоснованным. Владельца парка обязали в течение месяца демонтировать пять аттракционов и заплатить штраф в размере 6 тыс. рублей. 

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