В Краснодаре под открытым небом покажут итальянскую драму «Чудеса»

15 сентября в «Кубанькино» можно будет посмотреть картину-лауреат Каннского кинофестиваля

15 сентября на открытой площадке кинотеатра «Кубанькино» покажут драматический фильм режиссера Аличе Рорвахер «Чудеса». В 2014 году картина завоевала Большой приз жюри Каннского кинофестиваля.

Сюжет фильма рассказывает о семье итальянского фермера Вольфганга. В семействе строгие правила — каждый должен выполнять часть своей работы и не общаться с людьми за пределами фермы. Но в глубинку приезжает теледива для съемок реалити-шоу «Страна чудес». Жизни детей изменятся после встречи со знаменитостью.