В Краснодаре под открытым небом покажут итальянскую драму «Чудеса»
15 сентября в «Кубанькино» можно будет посмотреть картину-лауреат Каннского кинофестиваля
15 сентября на открытой площадке кинотеатра «Кубанькино» покажут драматический фильм режиссера Аличе Рорвахер «Чудеса». В 2014 году картина завоевала Большой приз жюри Каннского кинофестиваля.
Сюжет фильма рассказывает о семье итальянского фермера Вольфганга. В семействе строгие правила — каждый должен выполнять часть своей работы и не общаться с людьми за пределами фермы. Но в глубинку приезжает теледива для съемок реалити-шоу «Страна чудес». Жизни детей изменятся после встречи со знаменитостью.
Сеанс состоится 15 сентября в 19:30 на улице Ленина, 89. Купить билеты можно на сайте.
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