Один из роддомов Краснодара закроют на профилактику

Краснодарский край

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В Краснодаре с 20 сентября на три недели закроют роддом в Краевой клинической больнице № 2

По приказу краевого Министерства здравоохранения в Краснодаре с 20 сентября закроют стационар перинатального центра Краевой клинической больницы №2, сообщили в инстаграме больницы.

Роддом не будет работать три недели. За это время там проведут плановые профилактические санитарно-эпидемиологические мероприятия. Открыть его планируют 11 октября.

Женская консультация №5 и Консультативный центр продолжат работу в плановом режиме.

В пресс-службе ККБ №2 порталу Юга.ру уточнили, что такая обработка проводится каждый год и обычно занимает около трех недель. Там обработают и дезинфицируют родильные залы, проведут общую помывку помещений.

Напомним, в ККБ №2 снова разрешили партнерские роды. Их не проводили в больнице с начала пандемии.

Краснодар Медицина

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