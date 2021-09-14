Один из роддомов Краснодара закроют на профилактику
В Краснодаре с 20 сентября на три недели закроют роддом в Краевой клинической больнице № 2
По приказу краевого Министерства здравоохранения в Краснодаре с 20 сентября закроют стационар перинатального центра Краевой клинической больницы №2, сообщили в инстаграме больницы.
Роддом не будет работать три недели. За это время там проведут плановые профилактические санитарно-эпидемиологические мероприятия. Открыть его планируют 11 октября.
Женская консультация №5 и Консультативный центр продолжат работу в плановом режиме.
В пресс-службе ККБ №2 порталу Юга.ру уточнили, что такая обработка проводится каждый год и обычно занимает около трех недель. Там обработают и дезинфицируют родильные залы, проведут общую помывку помещений.
Напомним, в ККБ №2 снова разрешили партнерские роды. Их не проводили в больнице с начала пандемии.