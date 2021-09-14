В Краснодаре родители нашли ссылку на порносайт в учебнике по английскому, и вот что случилось

Благодаря зоркому зрению родителей, учебник со ссылкой на порносайт увидели не так много школьников, как могли бы

Что случилось? 11 сентября телеграм-канал «Туподар» рассказал, что родители краснодарских шестиклассников нашли в учебнике по английскому языку издательства «Просвещение» упоминание порно-сайта. Ссылка спрятана на одной из иллюстраций.

Кто еще заметил ссылку? 13 сентября питерский интернет-портал «Фонтанка» пообщался с отцом одного из школьника. По его словам, о ссылке о узнал от сына, который в свою очередь услышал об этом от друга, а тот — из видео в TikTok.

При этом ссылку нашли в изданиях учебника 2008, 2014 и 2021 годов, пишет «Газета.ру».

Что на сайте? Журналисты писали, что англоязычный сайт назывался «Лучший телефонный номер для куколд-секса». На странице были три порнографические фотографии, порнорассказ и видео с Youtube, на которых одетая пара танцует сальсу.

Согласно данным «Фонтанки», по истории доменов видно, что сайт несколько раз менял своих владельцев. В 2001 году портал был посвящен «Национальной спортивной конференции геев», которая прошла в Бостоне. Тогда на сайте было расписание мероприятия. А в 2021 году страница сменила владельца и стала содержать порнографический контент.

Как отреагировало издательство? 13 сентября «Просвещение» сообщило ТАСС о приостановке издания и распространении печатной версии учебников с ссылкой. Также издательство обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать сайт на территории России. В электронной версии учебника уже заменили иллюстрацию.

Отметим, что сайт уже заблокирован.

Что сказали профильные ведомства? В Минпросвещения рассказали, что пересмотрят заключения экспертов по учебнику, в котором опубликована ссылка на сайт. В это время учебник будет отозван, а результаты проверки опубликуют.

Также в министерстве заявили, что это могла быть техническая ошибка.

«По предварительной информации, ошибка могла носить технический характер: переизданный несколько раз учебник содержал данную картину в прежних редакциях, однако же в 2021 году отображенный сайт стал вести на запрещенный недопустимый контент. По сообщению издателя, онлайн-версия учебника уже исправлена. Информация о недопустимом контенте отображенного сайта направлена также в Роскомнадзор. Проанализировав текущие экспертизы по данному учебнику, научно-методический совет по учебникам поставит на вид данную ситуацию для экспертов и рецензентов», — рассказали в Минпросвещения.

Российская академия образования (РАО) также заявила, что проверит учебник. В пресс-службе РАО подчеркнули, что последнее переиздание учебника не проходило экспертизу.