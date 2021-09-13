В станице Тбилисской открыли школьный музей
Открытие музея в станице Тбилисской приурочили ко Дню образования Краснодарского края
13 сентября в школе № 7 станицы Тбилисской открыли музей.
На торжественной школьной линейке по этому случаю развернули 15-метровый флаг Краснодарского края в честь дня рождения региона. Глава Тбилисского района Евгений Ильин поздравил участников линейки.
Красную ленту перерезали ветераны педагогического труда Александра Плавко и Лариса Морозова.
Педагоги и ученики три года создавали экспозиции музея: к поиску экспонатов и информации привлекали родителей, бабушек с дедушками, выпускников школы.
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Теперь в музее можно увидеть больше десятка выставок, посвященных истории Краснодарского края, Тбилисского района и школы № 7. Среди них:
- «Живи, Тбилисская, в веках»;
- «Природные богатства Кубани»;
- «Культурное наследие земляков»;
- «Молодость учителей, опаленная войной»;
- «Казачьему роду нет переводу».
Глава района отметил, что в будущем музей посетят ученики других школ района.