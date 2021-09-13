В станице Тбилисской открыли школьный музей

На торжественной школьной линейке по этому случаю развернули 15-метровый флаг Краснодарского края в честь дня рождения региона. Глава Тбилисского района Евгений Ильин поздравил участников линейки.

Педагоги и ученики три года создавали экспозиции музея: к поиску экспонатов и информации привлекали родителей, бабушек с дедушками, выпускников школы.

Теперь в музее можно увидеть больше десятка выставок, посвященных истории Краснодарского края, Тбилисского района и школы № 7. Среди них:

«Живи, Тбилисская, в веках»;

«Природные богатства Кубани»;

«Культурное наследие земляков»;

«Молодость учителей, опаленная войной»;

«Казачьему роду нет переводу».

Глава района отметил, что в будущем музей посетят ученики других школ района.