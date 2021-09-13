На Кубани пройдет гроза

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 13 сентября

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре 13 сентября ожидается 26 ℃. Ветер будет дуть со скоростью 5,5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 16 ℃.

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают в крае местами кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 11-13 м/с. Днем воздух прогреется до 23-28 ℃.

На Черноморском побережье днем будет 22-27 ℃. Ночью температура упадет до 14-19 ℃.

Кроме того, утром 13 сентября продолжает действовать штормовое предупреждение. Местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.