У трехлетнего Богдана ДЦП дало осложнение на правую руку. Вы можете помочь ему с лечением

Благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для Богдана Высоцкого из Краснодара. Ему нужно курсовое лечение, чтобы мальчик мог полноценно жить

Мама Богдана рассказала, что ждала сыновей-двойняшек, но роды начались раньше срока и дети родились в тяжелом состоянии. У обоих из-за нехватки кислорода пострадал мозг. Богдан выжил, но его брат умер на третий день.

С первых месяцев мальчик отставал в развитии а правая рука у него практически не работала. В год Богдану поставили диагноз «детский церебральный паралич».

Семья не сдавалась и искала способы помочь сыну. Благодаря помощи «Русфонда» мальчик прошел два курса восстановительного лечения в реабилитационном центре в Таганроге — он научился ходить и стал говорить. Семья оплачивает занятия в бассейне и делает лечебную гимнастику, но без квалифицированной помощи болезнь дает осложнения на суставы — мальчик не может пользоваться правой рукой. Лечение нужно продолжить, но родители Богдана не могут его оплатить.