У трехлетнего Богдана ДЦП дало осложнение на правую руку. Вы можете помочь ему с лечением
Благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для Богдана Высоцкого из Краснодара. Ему нужно курсовое лечение, чтобы мальчик мог полноценно жить
Мама Богдана рассказала, что ждала сыновей-двойняшек, но роды начались раньше срока и дети родились в тяжелом состоянии. У обоих из-за нехватки кислорода пострадал мозг. Богдан выжил, но его брат умер на третий день.
С первых месяцев мальчик отставал в развитии а правая рука у него практически не работала. В год Богдану поставили диагноз «детский церебральный паралич».
Семья не сдавалась и искала способы помочь сыну. Благодаря помощи «Русфонда» мальчик прошел два курса восстановительного лечения в реабилитационном центре в Таганроге — он научился ходить и стал говорить. Семья оплачивает занятия в бассейне и делает лечебную гимнастику, но без квалифицированной помощи болезнь дает осложнения на суставы — мальчик не может пользоваться правой рукой. Лечение нужно продолжить, но родители Богдана не могут его оплатить.
Для терапии мышц нужно 195 тыс. 983 рублей.
Как помочь Богдану?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Богдан Высоцкий);
— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатить в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Обо всех способах оказать помощь Богдану и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.