В центре Краснодара снова зажгли круглые иллюминации
На улице Красной снова заработали светящиеся круги
Напомним, в феврале 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов предложил заменить светящиеся круги на улице Красной, которые висели там с 2009 года. После этого старую подсветку сняли, а главный архитектор города Наталья Машталир объявила конкурс на новый дизайн иллюминации. В начале июня началось голосование за лучший проект. Но конкурс продлили, потому что худсовету не понравились присланные экскизы.
В итоге, городские власти решили пока не менять иллюминацию, объяснив это нехваткой денег. Вместо этого на улице начали ремонтировать старую подсветку.
11 сентября в социальных сетях появились фото и сообщения о том, что в Краснодаре снова включили светящиеся круги в центре города.
Юга.ру подробно писали о победителе конкурса на новую иллюминацию на улице Красной. Автор проекта показал свой проект и объяснил, почему власти отказались от новой подсветки.