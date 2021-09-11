В центре Краснодара снова зажгли круглые иллюминации

Краснодарский край

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На улице Красной снова заработали светящиеся круги

Напомним, в феврале 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов предложил заменить светящиеся круги на улице Красной, которые висели там с 2009 года. После этого старую подсветку сняли, а главный архитектор города Наталья Машталир объявила конкурс на новый дизайн иллюминации. В начале июня началось голосование за лучший проект. Но конкурс продлили, потому что худсовету не понравились присланные экскизы.

В итоге, городские власти решили пока не менять иллюминацию, объяснив это нехваткой денег. Вместо этого на улице начали ремонтировать старую подсветку.

11 сентября в социальных сетях появились фото и сообщения о том, что в Краснодаре снова включили светящиеся круги в центре города.

Юга.ру подробно писали о победителе конкурса на новую иллюминацию на улице Красной. Автор проекта показал свой проект и объяснил, почему власти отказались от новой подсветки. 

Благоустройство Краснодар

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