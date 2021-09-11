Новороссиец спас европейскую лань, которую хотели съесть

Теперь олень по имени Бублик живет в охотничьем хозяйстве и лакомится кукурузой

10 сентября директор охотничьего хозяйства «Куматырь» Сергей Жуков рассказал интернет-порталу «Новороссийский рабочий», что недавно ему позвонили знакомые из частного зоопарка в Джубге. Они сказали, что распродают животных и если оленя не купят, то его съедят. Сергей взялся за спасение оленя по кличке Бублик и через несколько дней европейскую лань привезли в станицу Натухаевскую.

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Бублик тяжело перенес дорогу — ему пришлось два часа ехать в фургоне со связанными ногами. Он задыхался от стресса, а изо рта шла пена. Но после теплого душа и обеда олень пришел в себя и отправился изучать новый дом. «Бублик теперь самый очаровательный обитатель хозяйства. Он обожает яблоки, морковь, но самое любимое его лакомство — это кукуруза. За нее он душу продаст. Бублик практически ручной, с удовольствием общается с нашим егерем», — рассказал Жуков. Теперь у оленя есть и свой гарем — шесть самок европейской лани. Сейчас Бублик со своими невестами живет в большом вольере и Жуков рассчитывает, что скоро у животных появится потомство.