В Сочи возобновят рейсы в Ростов-на-Дону

Перелеты из Сочи в Ростов запустят с 3 октября

Напомним, в мае между Сочи и Анапой запустили авиарейсы.

С 3 октября из Сочи можно будет улететь в Ростов. Новые рейсы выступят дополнением к ежедневным перелетам от авиакомпании «Азимут», сообщили в пресс-службе ГК «Аэродинамика».

Полеты будут дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Вылет из Сочи в 11:30, а из Ростова в 17:50. Время в пути — полтора часа, а цена билетов начинается от 13 тыс. 850 рублей.

Узнать подробности и купить билет можно на сайте Utair.