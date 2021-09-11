В Сочи возобновят рейсы в Ростов-на-Дону

Краснодарский край, Ростовская область

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Перелеты из Сочи в Ростов запустят с 3 октября

Напомним, в мае между Сочи и Анапой запустили авиарейсы.

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С 3 октября из Сочи можно будет улететь в Ростов. Новые рейсы выступят дополнением к ежедневным перелетам от авиакомпании «Азимут», сообщили в пресс-службе ГК «Аэродинамика».

Полеты будут дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Вылет из Сочи в 11:30, а из Ростова в 17:50. Время в пути — полтора часа, а цена билетов начинается от 13 тыс. 850 рублей. 

Узнать подробности и купить билет можно на сайте Utair

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