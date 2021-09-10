Pikabu сделали гигантскую картинку, где спрятаны символы Краснодара. Отыскать их нелегко!

9 сентября развлекательный сайт Pikabu опубликовал гигантский виммельбух, в котором авторы спрятали отсылки к массовой культуре и Пикабу. Также для иллюстрации отобрали 20 городов России, в которых много пользователей сайта, и спрятали в виммельбухе по пять местных символов и достопримечательностей.

Виммельбух — это детские детализированные иллюстрации. Обычно, на таких рисунках нужно найти определенных персонажей или предметы.

Можно выбрать свой город или другой, с которым вы знакомы, и попытаться отыскать пять местных достопримечательностей. Ответы принимаются до 30 сентября, а 5 октября на сайте объявят победителей — им подарят пикабушную футболку или худи. А тем, кто найдет все 100 символов, подарят награду в профиль на Pikabu.

Редакция Юга.ру нашла все пять достопримечательностей Краснодара. А вы сможете?