В Краснодаре мужчина украл бокс с пожертвованиями на лечение ребёнку

Похититель пришел в краснодарскую пекарню за сосиской в тесте, а ушел с коробкой денег на операцию ребенку

10 сентября в социальных сетях распространилось видео с камеры наблюдения из краснодарской пекарни на улице Одесской. По словам очевидцев, мужчина заказал сосиску в тесте и положил купюру в 100 рублей на прилавок. Когда продавец отошла за заказом, покупатель положил к себе в пакет коробку с пожертвованиями на операцию ребенку, забрал свои 100 рублей и ушел.

Мужчину разыскивает полиция.