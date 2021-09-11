В Анапе откроют новую школу и ЗАГС

Власти рассказали, как продвигается строительство новой школы и ЗАГСа в Анапе

Новая школа появится в Алексеевке на улице Спортивной. Она рассчитана на 1 тыс. 100 человек. Сейчас на объекте работают более 40 человек и 5 единиц техники. Уже подведены все коммуникации, идет монтаж оконных блоков, начинаются работы по благоустройству территории.

В администрации края уточнили, что это будет трехэтажное здание с двумя спортзалами, медпунктом, библиотекой и столовой. Стоимость объекта составила более 800 млн рублей.

Строительные работы планируют завершить в мае. Вице-губернатор Кубани Анна Минькова отметила, что 1 сентября дети должны прийти в новую школу.