В Анапе откроют новую школу и ЗАГС

Краснодарский край

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Власти рассказали, как продвигается строительство новой школы и ЗАГСа в Анапе

Новая школа появится в Алексеевке на улице Спортивной. Она рассчитана на 1 тыс. 100 человек. Сейчас на объекте работают более 40 человек и 5 единиц техники. Уже подведены все коммуникации, идет монтаж оконных блоков, начинаются работы по благоустройству территории.

В администрации края уточнили, что это будет трехэтажное здание с двумя спортзалами, медпунктом, библиотекой и столовой. Стоимость объекта составила более 800 млн рублей.

Строительные работы планируют завершить в мае. Вице-губернатор Кубани Анна Минькова отметила, что 1 сентября дети должны прийти в новую школу.

Кроме того, в городе-курорте появится новый дворец бракосочетаний. Сейчас ведутся работы по облицовке фасада нового ЗАГСа и благоустройству территории.

Мэр Анапы Василий Швец рассказал, что в здании будет большой зал на 170 кв. метров и еще один, но уже меньшей площади.

Анапа Анна Минькова Василий Швец ЗАГС Строительство Школа

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