На Черноморском побережье потеплеет до 30 °С

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 10 сентября

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре днем 10 сентября воздух прогреется до 26 ℃ и будет дуть ветер со скоростью 4 м/с. Ночью температура упадет до 16 ℃.

В субботу и воскресенье в краевой столицей пройдут дожди. 11 сентября воздух прогреется до 22 ℃, а на следующий день до 27 ℃.

По данным краснодарского гидрометцентра, в крае будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Днем температура поднимется до 22-27 ℃.

На Черноморском побережье небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске 18-23 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 25-30 ℃.

На выходных 11-12 сентября в Краснодарском крае ожидается до 26 ℃. Местами пройдут кратковременные дожди с грозой. На Черноморском побережье 24-29 ℃.