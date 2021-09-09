В Краснодаре школьников отправят на каникулы из-за выборов

Напомним, в прошлом году в России депутаты приняли закон о трехдневном голосовании на выборах. В министерстве образования Краснодарского края сообщили, что в этом году выборы не повлияют на учебный процесс, а школьников не переведут на дистанционное обучение.

9 сентября в администрации Краснодара объявили, что в школах города отменили занятия с 17 по 20 сентября.

Такие меры приняли для профилактики распространения коронавируса. Поэтому в пятницу и субботу, 17 и 18 сентября, не будет занятий. В понедельник, 20 сентября, во всех школах, где работали избирательные участки, проведут дезинфекцию.

Большинство избирательных участков в Краснодаре (254 из 360) расположены в школах. В среднем в каждой школе находится от двух до пяти участков.

В департаменте образования рассказали, что это никак не повлияет на учебный процесс и плановые осенние каникулы.

Как писали Юга.ру, в прошлом году у школьников отменили занятия в дни выборов.