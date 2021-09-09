В Краснодаре школьников отправят на каникулы из-за выборов

Краснодарский край

Распечатать

Школы Краснодара отменят занятия с 17 по 20 сентября

Напомним, в прошлом году в России депутаты приняли закон о трехдневном голосовании на выборах. В министерстве образования Краснодарского края сообщили, что в этом году выборы не повлияют на учебный процесс, а школьников не переведут на дистанционное обучение.

9 сентября в администрации Краснодара объявили, что в школах города отменили занятия с 17 по 20 сентября.

Такие меры приняли для профилактики распространения коронавируса. Поэтому в пятницу и субботу, 17 и 18 сентября, не будет занятий. В понедельник, 20 сентября, во всех школах, где работали избирательные участки, проведут дезинфекцию.

Большинство избирательных участков в Краснодаре (254 из 360) расположены в школах. В среднем в каждой школе находится от двух до пяти участков.

В департаменте образования рассказали, что это никак не повлияет на учебный процесс и плановые осенние каникулы.

Как писали Юга.ру, в прошлом году у школьников отменили занятия в дни выборов.

Выборы Дети Коронавирус Краснодар Школа Школьники

Новости

В Краснодаре полковник обещал не подводить обвиняемых под статью за 40 млн рублей
Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 9 сентября
В Сочи блогер получил 4 года исправительной колонии за вымогательство
В Краснодаре школьников отправят на каникулы из-за выборов
На Кубани мужчина выловил 68 судаков и получил 2,5 года колонии строгого режима
В центре Краснодара столкнулись три машины

Лента новостей

На уровне мира, или Куда отправляется кубанская сталь
Сегодня, 13:53 Партнерский
На уровне мира, или Куда отправляется кубанская сталь
Будущие мамы получат скидки в магазинах «Пятёрочки»
Сегодня, 16:16
Будущие мамы получат скидки в магазинах «Пятёрочки»
Не 3, а целых 20 (материал 18+)
Вчера, 09:07
Не 3, а целых 20 (материал 18+)
Кратко и доходчиво о том, какой бывает сексуальная ориентация и может ли она меняться

Реклама на портале