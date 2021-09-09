Как будут работать школы во время выборов? Объяснили в министерстве образования Кубани

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Власти Кубани не планируют переводить школьников на дистанционное обучение в дни выборов

Напомним, в прошлом году в России депутаты приняли закон о трехдневном голосовании на выборах.

В 2021 году с 17 по 19 сентября на Кубани пройдут выборы в Госдуму, выборы членов Совета федеральной территории «Сириус» первого созыва, выборы глав 63 городских и сельских поселений, дополнительные выборы депутатов 23 представительных органов муниципалитетов.

По данным краевой администрации, в регионе более 4 млн избирателей, для них подготовили 2 тыс. 822 избирательных участка и 1 тыс. 777 резервных помещений. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил развести потоки избирателей и учеников на участках, которые находятся в школах.

Читайте также:

Портал Юга.ру спросил в министерстве образования Краснодарского края, как выборы повлияют на учебный процесс. В пресс-службе ответили, что если школы не задействованы в избирательном процессе, то они продолжат работу в обычном режиме. В образовательных организациях с избирательными участками выделили отдельные помещения для голосования, чтобы не помешать учебе.

В остальных случаях организуют мероприятия в рамках плана воспитательных событий. Переход на дистанционное обучение в дни выборов не планируется.

Как писали Юга.ру, в прошлом году у школьников отменили занятия в дни выборов.

Выборы Госдума РФ Дети Краснодар Образование политика Школа Школьники

Новости

«Жарко круглый год». Курортам Кубани придумали новый бренд
Как будут работать школы во время выборов? Объяснили в министерстве образования Кубани
Благотворительный фонд запустил конкурс, чтобы сделать доступнее помощь онкобольным в регионах России
В краснодарском общежитии нашли тело мужчины
В Сочи леопарду Олимпии вылечили зубы
Кубанская тыква-гигант попала на шоу «Вечерний Ургант»

Лента новостей

Реклама на портале