Как будут работать школы во время выборов? Объяснили в министерстве образования Кубани
Власти Кубани не планируют переводить школьников на дистанционное обучение в дни выборов
Напомним, в прошлом году в России депутаты приняли закон о трехдневном голосовании на выборах.
В 2021 году с 17 по 19 сентября на Кубани пройдут выборы в Госдуму, выборы членов Совета федеральной территории «Сириус» первого созыва, выборы глав 63 городских и сельских поселений, дополнительные выборы депутатов 23 представительных органов муниципалитетов.
По данным краевой администрации, в регионе более 4 млн избирателей, для них подготовили 2 тыс. 822 избирательных участка и 1 тыс. 777 резервных помещений. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил развести потоки избирателей и учеников на участках, которые находятся в школах.
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Портал Юга.ру спросил в министерстве образования Краснодарского края, как выборы повлияют на учебный процесс. В пресс-службе ответили, что если школы не задействованы в избирательном процессе, то они продолжат работу в обычном режиме. В образовательных организациях с избирательными участками выделили отдельные помещения для голосования, чтобы не помешать учебе.
В остальных случаях организуют мероприятия в рамках плана воспитательных событий. Переход на дистанционное обучение в дни выборов не планируется.
Как писали Юга.ру, в прошлом году у школьников отменили занятия в дни выборов.