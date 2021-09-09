Благотворительный фонд запустил конкурс, чтобы сделать доступнее помощь онкобольным в регионах России

Заявки на участие в конкурсе «Доступная среда для онкологических пациентов» принимаются до 16 сентября

Фонд медицинских решений «Не напрасно», занимающийся проектами в сфере профилактики рака и популяризации информации об онкологии, начал прием заявок на конкурс «Доступная среда для онкологических пациентов». Программа реализуется при поддержке Европейского союза.

Что может скрывать родинка:

Цель конкурса — популяризация в регионах России бесплатных онлайн-сервисов для онкологических пациентов и их близких, а также создание маршрутных карт для пациентов с учётом возможностей получения онкологической помощи в каждом регионе.

Участниками могут стать официально зарегистрированные в России некоммерческие организации (кроме государственных и муниципальных), которые занимаются помощью онкологическим больным. Конкурс охватит регионы страны, в которых система здравоохранения пострадала из-за пандемии и низкий уровень онкологической помощи.

Организации-участники с 2021 по 2024 годы получат гранты, пройдут вебинары по фандрайзингу, стратегическому планированию и различным аспектам коммуникаций. В процессе работы некоммерческие организации смогут использовать ресурсы онлайн-справочной «Просто спросить» для онкологических пациентов и их близких.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 сентября на сайте, уточнили в пресс-службе фонда.