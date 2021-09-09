Банк Уралсиб рассказал о развитии банковской розницы на онлайн-конференции

На конференции выступил заместитель председателя правления банка Уралсиб, руководитель розничного бизнеса Станислав Тывес. Он рассказал, как развивается банковский розничный бизнес, как меняются клиентские предпочтения и банковские предложения. Также спикер назвал направления, тенденции и перспективы развития отрасли.

Тывес подчеркнул, что пандемия ускорила процесс диджитализации банковских услуг и продуктов. Переход в цифровой формат и улучшение соответствующих клиентских сервисов были главными изменениями в работе банков.

«В пандемию клиенты активно переходили из отделений в электронные каналы. Мы должны были предложить им как можно больше продуктов именно в удаленном формате и обеспечить комфортный сервис в электронных каналах», — поделился Тывес.

В качестве примера спикер привел карту «Прибыль» с возможностью курьерской доставки, которую банк запустил в разгар пандемии, в мае 2020 года. Она оказалась востребованной: более половины этих карт клиенты заказывали дистанционно на сайте банка, большую часть из них получали с курьерской доставкой на дом. Сейчас «Прибыль» является флагманским продуктом Уралсиба с одними из самых привлекательных условий на рынке.

Другой пример — ипотечное направление. Благодаря внедренным в период пандемии электронным сервисам, взять кредит и купить квартиру можно прямо из дома.

«Сейчас клиент банка может купить квартиру в ипотеку у застройщика и провести эту сделку полностью дистанционно. Подписание документов, регистрация сделки — все происходит удаленно. Не надо ходить ни к застройщику, ни в банк», — рассказал Тывес.