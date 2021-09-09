Банк Уралсиб рассказал о развитии банковской розницы на онлайн-конференции
7 сентября спикер Уралсиба выступил на онлайн-конференции «Банковская розница — 2021: вызовы, итоги, перспективы»
7 сентября в Москве на площадке РБК прошла онлайн-конференция «Банковская розница — 2021: вызовы, итоги, перспективы».
На конференции выступил заместитель председателя правления банка Уралсиб, руководитель розничного бизнеса Станислав Тывес. Он рассказал, как развивается банковский розничный бизнес, как меняются клиентские предпочтения и банковские предложения. Также спикер назвал направления, тенденции и перспективы развития отрасли.
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Тывес подчеркнул, что пандемия ускорила процесс диджитализации банковских услуг и продуктов. Переход в цифровой формат и улучшение соответствующих клиентских сервисов были главными изменениями в работе банков.
«В пандемию клиенты активно переходили из отделений в электронные каналы. Мы должны были предложить им как можно больше продуктов именно в удаленном формате и обеспечить комфортный сервис в электронных каналах», — поделился Тывес.
В качестве примера спикер привел карту «Прибыль» с возможностью курьерской доставки, которую банк запустил в разгар пандемии, в мае 2020 года. Она оказалась востребованной: более половины этих карт клиенты заказывали дистанционно на сайте банка, большую часть из них получали с курьерской доставкой на дом. Сейчас «Прибыль» является флагманским продуктом Уралсиба с одними из самых привлекательных условий на рынке.
Другой пример — ипотечное направление. Благодаря внедренным в период пандемии электронным сервисам, взять кредит и купить квартиру можно прямо из дома.
«Сейчас клиент банка может купить квартиру в ипотеку у застройщика и провести эту сделку полностью дистанционно. Подписание документов, регистрация сделки — все происходит удаленно. Не надо ходить ни к застройщику, ни в банк», — рассказал Тывес.
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По словам эксперта, в 2021 году был отмечен активный рост банковских кредитных портфелей по большинству ключевых продуктовых направлений. Динамику объясняют реализацией отложенного спроса на кредитные продукты и запуском госпрограмм поддержки кредитования. Еще один тренд последних месяцев — интерес клиентов к новым финансовым продуктам, в том числе инвестиционным.
Спикер заметил, что в дальнейшем главными конкурентными преимуществами банков станут не ценовые условия и ставки, а качество процессов и путей взаимодействия с клиентами.
«На первый план выходят кастомизация обслуживания и удобство клиентов, удобные и эффективные цифровые сервисы, качество консультаций», — добавил Тывес.
В мероприятии участвовали журналисты из 50 региональных СМИ, представляющих ключевые регионы присутствия банка.
Полностью посмотреть запись конференции можно здесь.