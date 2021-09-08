На сайте краснодарской прокуратуры предлагают быстрые займы

Краснодарский край

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На бывшем сайте прокуратуры Краснодара теперь можно оформить быстрый займ

О том, что бывший сайт краснодарской прокуратуры теперь используют для быстрых займов написали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».

На сайте предлагают займы без отказа по паспорту и без. Там размещены ссылки на микрофинансовые организации и есть специальное окно для ввода своих данных и перечисления денег.

В пресс-службе прокуратуры порталу Юга.ру 8 сентября рассказали, что этот сайт не имеет отношения к прокуратуре уже около двух лет. Ведомство работает на едином портале прокуратуры. Этот домен хотят убрать из списков.

Напомним, в июле на сайте скорой помощи Новороссийска горожанам предлагали новую услугу — вызов скорой секс-помощи, в в 2018 году ссылки на порноролики разместили на сайте Кубанского казачьего войска, а в 2016 году к новому хозяину перешел сайт экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Теперь там рекламируются натяжные потолки.

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