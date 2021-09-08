На сайте краснодарской прокуратуры предлагают быстрые займы

На бывшем сайте прокуратуры Краснодара теперь можно оформить быстрый займ

О том, что бывший сайт краснодарской прокуратуры теперь используют для быстрых займов написали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».

На сайте предлагают займы без отказа по паспорту и без. Там размещены ссылки на микрофинансовые организации и есть специальное окно для ввода своих данных и перечисления денег.