Жители Краснодара пожаловались на «развод» со стороны фирм, занимающихся грузоперевозками
В поселке Краснодарском грузчики потребовали с пенсионерки 43 тыс. рублей за перевоз вещей. В полиции сказали, что им поступает много таких жалоб, но лучше идти в суд
Об инциденте с грузовым такси рассказала очевидица в паблике «Туподар Краснодар». Все произошло вечером 4 сентября в поселке Краснодарском.
«Женщина (моя соседка) ждала, когда привезут вещи, её сын вызвал доставку. Вещи перевозили с квартиры на квартиру, их было немного, нужно было спустить и поднять на второй этаж. По приезду грузчики сказали, что конечную стоимость определит бригадир. Итоговая цена составила 43 тыс. рублей», — написала девушка.
Кроме того, при транспортировке повредили холодильник. А сами грузчики, по словам девушки, вели себя нагло, хамили и угрожали пожилой женщине. За пенсионерку заступились её соседи. Все происходящее очевидица сняла на камеру. На кадрах видно драку и слышно выяснения с грузчиками.
Девушка вызвала полицию. Звонила в 112, 02 и 102, но каждый раз её переводили на районный отдел полиции, где на звонки не отвечали или сбрасывали. Правоохранители связались с очевидицей около двух часов ночи, когда все уже отправились спать, а испуганная пенсионерка отдала требуемую сумму.
С очевидицей удалось поговорила журналистка портала 93.RU. Девушка рассказала, что, когда за пенсионерку вступились соседи-мужчины, бригада грузчиков вызвала других людей, которые приехали на машинах к месту конфликта.
«Ко мне лично подходил парень какой-то, который на машине подъехал, говорил, что будет со мной по-другому разговаривать, если я камеру не уберу. Потом пришел амбал и начал на меня наезжать: «Девочка, ты школу хоть закончила? Что ты устраиваешь, не снимай». Естественно, с матом», — сказала девушка.
Портал Юга.ру 8 сентября запросил комментарий в МВД Краснодара. Там ответили, что сообщения о подобных инцидентах в полицию поступали неоднократно, по каждому из них проводят проверки.
«В основном, в данных случаях отношения между заказчиками и перевозчиками регламентируются договорами, в которых прописаны конкретные условия. Это относится к гражданско-правовому полю и если какая-то из сторон не согласна, она вправе обратиться в судебном порядке с гражданским иском», — пояснили в пресс-службе полиции Краснодара.
Портал «Кубань 24» сообщил, что в фирме, которая осуществляла перевозку, ответили, что прайс-лист был приложен к договору, и заказчик читает его перед подписью. В редакции интернет-портала отметили, что им поступали подобные жалобы и от других краснодарцев.
Такой же случай недавно произошел в Новознаменском. В инстаграме поселка написали, что с людей требовали 30 тыс. рублей. Автор поста отметил, что «развод» происходит на этапе подписания договора.