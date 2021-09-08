Жители Краснодара пожаловались на «развод» со стороны фирм, занимающихся грузоперевозками

В поселке Краснодарском грузчики потребовали с пенсионерки 43 тыс. рублей за перевоз вещей. В полиции сказали, что им поступает много таких жалоб, но лучше идти в суд

Об инциденте с грузовым такси рассказала очевидица в паблике «Туподар Краснодар». Все произошло вечером 4 сентября в поселке Краснодарском. «Женщина (моя соседка) ждала, когда привезут вещи, её сын вызвал доставку. Вещи перевозили с квартиры на квартиру, их было немного, нужно было спустить и поднять на второй этаж. По приезду грузчики сказали, что конечную стоимость определит бригадир. Итоговая цена составила 43 тыс. рублей», — написала девушка. Кроме того, при транспортировке повредили холодильник. А сами грузчики, по словам девушки, вели себя нагло, хамили и угрожали пожилой женщине. За пенсионерку заступились её соседи. Все происходящее очевидица сняла на камеру. На кадрах видно драку и слышно выяснения с грузчиками.

Девушка вызвала полицию. Звонила в 112, 02 и 102, но каждый раз её переводили на районный отдел полиции, где на звонки не отвечали или сбрасывали. Правоохранители связались с очевидицей около двух часов ночи, когда все уже отправились спать, а испуганная пенсионерка отдала требуемую сумму. С очевидицей удалось поговорила журналистка портала 93.RU. Девушка рассказала, что, когда за пенсионерку вступились соседи-мужчины, бригада грузчиков вызвала других людей, которые приехали на машинах к месту конфликта. «Ко мне лично подходил парень какой-то, который на машине подъехал, говорил, что будет со мной по-другому разговаривать, если я камеру не уберу. Потом пришел амбал и начал на меня наезжать: «Девочка, ты школу хоть закончила? Что ты устраиваешь, не снимай». Естественно, с матом», — сказала девушка.

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