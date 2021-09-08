В Краснодаре умер отец оперной певицы Анны Нетребко
Юрия Нетребко похоронили на Славянском кладбище Краснодара 7 сентября
6 сентября на 87-м году жизни умер Юрий Нетребко — отец оперной певицы Анны Нетребко. Об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте.
Юрий Нетребко был кубанским казаком и геологом по профессии. Не сообщается, что стало причиной смерти.
«Город Краснодар гордится многочисленными зданиями, построенными по твоим изысканиям!» — написала в инстаграме певица.
Муж певицы Юсиф Эйвазов в своем фейсбук-аккаунте также опубликовал пост, посвященный Юрию Нетребко.
«Для меня ты был вместо папы, и я очень сильно тебя любил. Очень больно терять любимых людей», — написал Эйвазов.
По информации «Новости Mail.ru», Нетребко похоронили 7 сентября на Славянском кладбище Краснодара рядом с могилой супруги.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил Анне Нетребко соболезнования и направил ей телеграмму, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
«Юрий Николаевич был замечательным человеком, настоящей опорой семьи, вырастил достойных дочерей, оставил в сердцах близких и друзей самую светлую и добрую память», — сказано в сообщении.
Из-за смерти отца певица отменила сентябрьские концерты в Испании, Австрии и Чехии.
Анна Нетребко — российская оперная певица, народная артистка РФ и лауреат Государственной премии РФ. Родилась и выросла в Краснодаре в семье кубанских казаков. С детства начала заниматься музыкой и пением. Училась в Санкт-Петербургской консерватории.
Свою карьеру Нетребко начала в 1994 году с дебюта в Мариинском театре. Сейчас она одна из самых востребованных оперных певиц в мире. В 2014 году исполнила гимн Олимпиады в Сочи на церемонии открытия Игр.