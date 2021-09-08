В Сочи медведей отпугнули шумом, чтобы они не выходили к людям

Реваз Пруидзе, начальник отдела охраны животного мира ФГБУ «Сочинский национальный парк», рассказал, что шумовое отпугивание помогает уменьшить случаи выхода медведей к людям. Поэтому нужно сообщать о всех встречах с диким зверем.

Если вы столкнулись с медведем на территории нацпарка, то звоните в администрацию ФГБУ «Сочинский национальный парк»: 8 (862) 265-89-09;



Если столкновение с животным произошло на городской территории, то звоните в полицию Сочи: 102 или 112, или Росгвардию: 8 (861) 275-70-80.

Юга.ру писали, что медведи в Сочи и окрестностях очень активные — специалисты нацпарка подсчитали, что медведи стали чаще появляться в городской среде. Так, в 2020 году животные около 50 раз выходили к людям. Прошлым летом местные жители заметили медведя в районе села Солохаул и вынудили его уйти. В 2019 году медвежонок выбежал на трассу и пытался обогнать автомобиль, а годом ранее медведь перелез через двухметровый забор дома и съел гуся.