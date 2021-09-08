В Сочи медведей отпугнули шумом, чтобы они не выходили к людям
7 сентября сотрудники Сочинского нацпарка провели шумовой прогон диких зверей
Жители Сочи обратились в сочинский национальный парк с жалобой на участившиеся случаи выхода медведей к людям. Животные разоряют сараи, мусорные баки и угрожают жизни людей.
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7 сентября сотрудники отдела животного мира ФГБУ «Сочинский национальный парк» провели работы по отпугиванию дикого зверя в СНТ «Родник» и «Озерный». Специалисты исследовали территорию и отпугнули медведей шумовым прогоном.
Реваз Пруидзе, начальник отдела охраны животного мира ФГБУ «Сочинский национальный парк», рассказал, что шумовое отпугивание помогает уменьшить случаи выхода медведей к людям. Поэтому нужно сообщать о всех встречах с диким зверем.
Если вы столкнулись с медведем на территории нацпарка, то звоните в администрацию ФГБУ «Сочинский национальный парк»: 8 (862) 265-89-09;
Если столкновение с животным произошло на городской территории, то звоните в полицию Сочи: 102 или 112, или Росгвардию: 8 (861) 275-70-80.
Юга.ру писали, что медведи в Сочи и окрестностях очень активные — специалисты нацпарка подсчитали, что медведи стали чаще появляться в городской среде. Так, в 2020 году животные около 50 раз выходили к людям. Прошлым летом местные жители заметили медведя в районе села Солохаул и вынудили его уйти. В 2019 году медвежонок выбежал на трассу и пытался обогнать автомобиль, а годом ранее медведь перелез через двухметровый забор дома и съел гуся.