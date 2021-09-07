В Щербиновском районе компания заплатит штраф за снос памятника Ленину

В поселке Щербиновский работники демонтировали памятник Владимиру Ленину, установленный в 1958 году. Памятник включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения, а также в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

В прокуратуре Щербиновского района в ходе проверки установили, что генеральный директор АО «Щербиновское» распорядился о сносе памятника без уведомления управления по охране объектов культурного наследия администрации Краснодарского края. Также выяснилось, что администрация Щербиновского сельского поселения не признала объект муниципальной собственностью, что затруднит его восстановление.

Прокуратура подала в суд, чтобы организация возместила ущерб за снос памятника, а администрация поселения восстановила объект. Суд удовлетворил требования, а виновный в демонтаже заплатит штраф более 280 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, в мае неизвестный обезглавил памятник Владимиру Ленину в поселке Ахтырском. Годом ранее в Туапсе легковушка врезалась в памятник Ленину.