Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 9 сентября

Фантастическая драма Кирилла Серебрянникова «Петровы в гриппе» (18+) совместного производства России, Франции, Швейцарии и Германии. В центре событий обычная семья, где муж автослесарь, жена — библиотекарь. У супругов есть сын, но вместе они не живут. Когда Петровы заболевают гриппом, их жизнь наполняется безумием и сюрреализмом. Фильм получил приз Vulcain Prize Каннского кинофестиваля.

Отечественный драматический триллер «Соври мне правду» (18+) рассказывает о паре, которая уединяется вдали от цивилизации. Внезапный приезд младшей сестры, а потом и бывшего парня девушки разрушает романтическую идиллию.

Героиня хоррора «Дом на другой стороне» (18+) после смерти мужа разбирает его вещи в загородном доме на берегу озера. В какой-то момент скорбящая вдова начинает замечать всякие странности. Вскоре она выяснит, что у супруга были от нее секреты.

Американская криминальная комедия «Отчаянные аферистки» (16+) рассказывает о лучших подруга Конни и ДжоДжо. Устав от домашней рутины, они проворачивают хитроумную схему, превращая несколько купонов на еду в 40 млн долларов. Разоблачить их попытаются два полицейских.

Спортивная драма «Небесная команда» (12+) российско-белорусского производства выходит на экраны к десятой годовщине катастрофы, которая случилась с хоккейной командой «Локомотив Ярославль», летевших на матч с минским «Динамо».

Мультфильм «Вокруг света за 80 дней» (6+) — об обезьяне Паспарту и ящерице Филеасе, которые отправляются в полное удивительных приключений путешествие, чтобы совершить невозможное — обогнуть земной шар за такой короткий срок.