Виталий Штыбин проведет образовательный курс о Северном Кавказе
Этнолог Виталий Штыбин разработал образовательный курс «Гид по Северному Кавказу: История», который стартует 13 сентября
Курс будет интересен тем, кто хочет расширить знания о регионе. Всего будет пять уроков, каждый по полтора часа, плюс еще полчаса на вопросы и ответы.
Первая часть посвящена истории Северного Кавказа, Западного, Центрального и Восточного с древнейших времен до 15 века. Этнолог расскажет о происхождении культур через археологию античности и средневековья вплоть до прихода Османской империи и Персии. Будут ключевые версии, выдвинутые историками, включая самые свежие.
Вторая тема — период с 17 века по 1917 год, история взаимоотношений Северного Кавказа с Российской империей. Далее — период с 1917 года до настоящего времени: Гражданская война на Северном Кавказе, ранний советский период, Великая Отечественная война, поздний советский период.
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Четвертая часть — историография вопроса. Обзор исторических источников, о том, как видели Северный Кавказ со стороны, как менялся взгляд на регион в трудах. Финальная часть посвящена вопросу лженауке и любительской народной истории. Ученики будут учиться отличать источники и критически мыслить.
«Курс, не побоюсь этого пафосного слова, уникальный. Проведу я его всего один раз. С учениками мы будем разбирать вопросы в прямом эфире, ответы будут и между эфирами с живым их разбором. И в дополнение подобрал серию видеороликов и электронных книг и статей для полного погружения. Ждут учеников и тесты на знание пройденного материала. Так комплексно региональный Кавказ не рассматривается сегодня ни в одном из курсов. Как правило, упор делают на Восточный Кавказ», — рассказал Виталий Штыбин.
Стоимость курса 2 тыс. 100 рублей. Предоставляется скидка 10% для тех, кто приведет друга. Всего блоков будет три: исторический, культурологический и общественно-социальный. Второй и третий выйдут во второй половине октября и ноябре.