Виталий Штыбин проведет образовательный курс о Северном Кавказе

Курс будет интересен тем, кто хочет расширить знания о регионе. Всего будет пять уроков, каждый по полтора часа, плюс еще полчаса на вопросы и ответы.

Первая часть посвящена истории Северного Кавказа, Западного, Центрального и Восточного с древнейших времен до 15 века. Этнолог расскажет о происхождении культур через археологию античности и средневековья вплоть до прихода Османской империи и Персии. Будут ключевые версии, выдвинутые историками, включая самые свежие.

Вторая тема — период с 17 века по 1917 год, история взаимоотношений Северного Кавказа с Российской империей. Далее — период с 1917 года до настоящего времени: Гражданская война на Северном Кавказе, ранний советский период, Великая Отечественная война, поздний советский период.